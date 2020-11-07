Bilim insanları, kaya yağan bir gezegen keşfetti

Bilim insanları, yağmurların kaya şeklinde yağdığı ve rüzgarların ses hızından daha hızlı estiği yeni bir gezegen tespit etti.

Uzayın bilinmezliklerini açığa çıkarmak için çalışmalarına devam eden bilim insanları, ilginç bir gezegen tespit etti.

Yeni keşfedilen K2-141b isimli gezegen, oldukça sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor.

KAYA YAĞMURU

Yapılan açıklamalara göre keşfedilen gezegenin yüzeyi, okyanusu ve atmosferi kayalardan oluşuyor. Bu kayalar yağmur gibi gezegene yağıyor ve devasa denizlerde eriyor.

K2-141b, yıldızına oldukça yakın olduğu için kütleçekimiyle kilitlenmiş durumda. Yani gezegenin üçte ikisi, sürekli olarak gün ışığına maruz kalıyor.





Gezegenin karanlık tarafındaki sıcaklıklar -200 santigrat derecenin altındayken, ışığı alan tarafı yaklaşık 3000 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle gezegendeki kayalar buharlaşıp ince bir atmosfer oluşturuyor.

RÜZGAR SESTEN DAHA HIZLI

Bilim insanları ayrıca, gezegendeki rüzgarların ses hızından daha hızlı estiğini ortaya çıkardı.



Araştırmacılar, hemen hemen Dünya'yla aynı büyüklükteki ama güneşine çok daha yakın gezegendeki koşulları anlamak için bilgisayar simülasyonları kullandı.

200 ışık yılından daha uzakta bulunan gezegen, ilk olarak 2018'de gözlemlense de hakkında hiçbir bilgi yoktu.

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