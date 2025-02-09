Bilim insanları, kötü anıları beyinden silmenin yolunu keşfetti

Haber Merkezi

Kötü anılar ve travmatik deneyimler, ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok rahatsızlığın temelinde olumsuz anılar yatabilir.

Bilim insanları, kötü anıları silmek veya etkisini azaltmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Uyku sırasında olumlu anıları güçlendirerek olumsuz anıların etkisini zayıflatmayı amaçlayan bu yöntem, ruh sağlığı alanında devrim yaratabilir.

Beynimiz, uyku sırasında anıları kısa süreliğine tekrarlayarak uzun süreli belleğe kaydeder. Bu süreç, hem olumlu hem de olumsuz anılar için geçerlidir.

OLUMLU ANıLARLA YENİDEN PROGRAMLANIYOR

Yeni geliştirilen yöntem, uyku sırasında olumsuz anılarla ilişkili kelimeleri olumlu görüntülerle tekrar tekrar eşleştirerek beynin olumsuz anıları zayıflatmasını sağlıyor.

DENEYLER BAŞARILI OLDU

37 katılımcıyla gerçekleştirilen deneylerde, katılımcılar ilk olarak olumsuz kelimeleri olumsuz görüntülerle eşleştirdi.

Daha sonra, uyku sırasında bu kelimelerin bir kısmı olumlu görüntülerle tekrar tekrar eşleştirildi. Sonuçlar, katılımcıların olumsuz anıları hatırlamada zorlandığını ve olumlu anıların daha güçlü hale geldiğini gösterdi.

UZMANLAR UMUTLU

Araştırmacılar, bu yöntemin travma sonrası stres bozukluğu ve diğer ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde yeni bir yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak, bu yöntemin gerçek dünyadaki etkinliğini test etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulanıyor.