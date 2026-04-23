Bilim insanları, Kuzey Denizi'nin altında 16 bin yıllık orman buldu

Warwick Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar, Kuzey Denizi'nin suları altında kalan Doggerland bölgesinin 16 bin yıl önce meşe ve karaağaç ormanlarına ev sahipliği yaptığını kanıtladı.

Bu keşif, bölgenin Britanya anakarasından çok daha önce bitkiler ve ilk insan toplulukları için elverişli bir sığınak olduğunu gösteriyor.

KAYIP KARA PARÇASINDA ŞAŞIRTICI DNA BULGULARI

Analiz edilen antik tortular, bölgede 400 bin yıl önce yok olduğu sanılan özel ağaç türlerinin izlerini taşıyor.

Tortul DNA sonuçları, Doggerland'ın bir kısmının büyük tsunami felaketlerinden sağ çıkarak 7 bin yıl öncesine kadar su üstünde kaldığını belgeliyor.

İNSANLIK TARİHİ İÇİN STRATEJİK BİR SIĞINAK

Uzmanlar, Doggerland'ın sadece bir kara köprüsü değil aynı zamanda Avrupa'daki sert Buz Çağı koşullarında yaşamın korunduğu bir merkez olduğunu belirtiyor.

Zengin orman ekosistemi sayesinde bölge, Mezolitik toplulukların hayatta kalması için gereken tüm kaynakları beklenenden çok daha erken sağlamış görünüyor.