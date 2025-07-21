Bilim insanları, Merkür'ün atmosferinde lityum tespit etti

Bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişmeyle, Merkür gezegeninin ekzosfer olarak bilinen ince gaz tabakasında lityumun varlığı kanıtlandı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan bu çığır açan bulgu, NASA'nın MESSENGER uzay aracından toplanan verilerin yeni bir yöntemle analiz edilmesiyle ortaya çıktı.

TESPİT ETMESİ ÇOK ZORDU

Lityum, ekzosferdeki bolluğunun çok düşük olması nedeniyle teleskoplar veya parçacık dedektörleri gibi geleneksel yöntemlerle yıllardır tespit edilemiyordu.

Araştırma ekibi, lityumu doğrudan aramak yerine, "alıcı iyon siklotron dalgaları" (ICW) adı verilen ve lityumun varlığına işaret eden özel manyetik dalga imzalarını analiz ederek sonuca ulaştı.

MANYETİK DALGALAR LİTYUMUN İZİNİ SÜRDÜ

Bu özel dalgalar, Merkür yüzeyinden yükselen nötr lityum atomlarının Güneş'in yoğun radyasyonuyla iyonlaşması sonucu oluşuyor.

Güneş rüzgarı tarafından yakalanan bu yeni lityum iyonları, her elemente özgü bir frekansta elektromanyetik dalgalar üreterek kendi varlıklarını manyetik olarak belli ediyor.

MERKÜR'DEKİ LİTYUMUN KAYNAĞI NE

Lityumun sadece kısa süreli ve anlık olaylar sırasında tespit edilmesi, bilim insanlarını salınımın nedeninin meteorit çarpmaları olduğu sonucuna yöneltti.

Bu durum, meteoritlerin gezegen yüzeyindeki mevcut materyalleri yüksek ısıyla buharlaştırarak uzaya saldığı teorisini önemli ölçüde güçlendiriyor.