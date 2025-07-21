Bilim insanları uyardı: Roket fırlatmaları, ozon tabakası için büyük tehdit

Uzay endüstrisindeki hızlı büyüme, daha önce göz ardı edilen ciddi bir çevresel sorunu gündeme getirdi

Yeni bir çalışma, 2019'da sadece 97 olan yıllık yörüngesel fırlatma sayısının 2024'te 258'e çıkmasıyla, ozon tabakası üzerindeki tehdidin endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

EMİSYONLAR NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Roket emisyonları, yer seviyesindeki kirleticilern aksine orta ve üst atmosferde salındığı için çok daha kalıcı oluyor.

Temizleme süreçlerinin olmaması nedeniyle bu zararlı parçacıklar atmosferde 100 kata kadar daha uzun süre kalabiliyor ve atmosferik dolaşımla tüm dünyaya yayılıyor.

OZON TABAKASININ İYİLEŞMESİ GECİKECEK

Araştırmaya göre, roketlerden salınan gaz halindeki klor ve is partikülleri, ozonun iyileşmesini yıllarca, hatta on yıllarca geciktirebilir.

Tamamen iyileşmesinin 2066 yılını bulması beklenen ozon tabakası için bu durum, küresel bir risk teşkil ediyor.

HIZLI BİR EYLEM PLANI ŞART

Çalışma, klor ve is üreten katı yakıtların azaltılması ve teknolojik olarak zor olsa da kriyojenik yakıtlar gibi temiz alternatiflerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları, bu çevresel tehdide karşı politika yapıcılar ve endüstrinin acilen koordineli adımlar atması gerektiğini belirtiyor.