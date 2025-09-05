Bilim insanları uyardı: Tuvalette telefon kullanmak hemoroid riskini artırıyor

Birçoğumuzun farkında olmadan yaptığı bir alışkanlık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, tuvalette otururken telefonla uğraşmanın, ağrılı ve şişmiş damarlarla karakterize olan hemoroid riskini ciddi oranda artırabileceği konusunda acil bir uyarıda bulundu.

Yeni araştırma, akıllı telefon kullanıcılarının, bu cihazları kullanmayanlara göre tuvalette çok daha uzun süre oturduğunu ve bunun da riski artırdığını ortaya koydu.

Bu durum, anal veya rektal bölgede ağrılı, şişmiş damarlar içeren ve basur olarak da bilinen rahatsızlığa yakalanma riskinizi önemli ölçüde artırabilir.

ARAŞTIRMA DETAYLARI: DAHA UZUN SÜRE, DAHA FAZLA RİSK

ABD'deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden araştırmacıların yürüttüğü ve Plos One dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu yaygın alışkanlığın somut risklerini ortaya koydu.

Araştırmada, bağırsak kanseri taramasından geçen 125 yetişkinin tuvalet alışkanlıkları incelendi ve katılımcıların yaşam tarzları ile tuvalet alışkanlıkları hakkında anket sorularını yanıtlamaları istendi.

Çalışmanın sonuçları oldukça çarpıcıydı. Telefonlarını tuvalete götürenlerin, götürmeyenlere kıyasla tuvalette beş dakikadan daha fazla oturma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu tespit edildi (Yüzde 37'ye karşı yüzde 7,1).

Araştırmaya göre akıllı telefonlarda tuvalette en sık yapılan aktiviteler ise haber okumak ve sosyal medyada gezinmek oldu.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "AKILLI TELEFONLARI BANYO DIŞINDA BIRAKIN"

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Trisha Pasricha, "Tuvaletteyken akıllı telefon kullanmak, hemoroid olma riskini yüzde 46 oranında artırıyor." diyerek bulguların netliğine dikkat çekti.

Dr. Pasricha, akıllı telefonların ve modern yaşam tarzımızın sağlığımızı nasıl etkilediğini hala keşfetmekte olduğumuzu ve bu cihazları banyo gibi yerlerde kullanmanın istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Dr. Pasricha, "Bu çalışma, insanlara genel olarak akıllı telefonlarını banyo dışında bırakmaları ve bağırsak hareketlerini en fazla birkaç dakikayla sınırlamaları yönündeki tavsiyeleri destekliyor." dedi.

HEMOROID NEDİR VE NASIL ÖNLENİR

Hemoroid, anal veya rektal bölgedeki damarların ağrılı bir şekilde şişmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Riskin arttığı diğer durumlar arasında kabızlık, gebelik ve yaşlanma yer alır. Bol lifli gıdalar tüketmek ve bol su içmek gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri, bu rahatsızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.