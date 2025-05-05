Bilinen en soğuk dış gezegen ölü bir yıldız etrafında dönüyor

Haber Merkezi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim dünyasında heyecan yaratan dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Teleskop, ölü bir yıldızın yörüngesinde olduğu bilinen ilk gezegeni belirledi ve bu dış gezegen aynı zamanda şimdiye kadar doğrudan gözlemlenen en soğuk gezegen olma özelliğini taşıyor.

WD 1856+534 b adı verilen bu keşif, bir yıldızın yaşam döngüsünün son aşamalarındaki gezegen evrimine dair yeni ve önemli bakış açıları sunuyor.

Araştırmayı yöneten Michigan Üniversitesi'nden gök bilimci Mary Anne Limbach, bu kadar soğuk bir gezegen bulmanın kendileri için de şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

EŞSİZ GEZEGENİN ÖZELLİKLERİ

Dünya'dan yaklaşık 80 ışık yılı uzaklıkta bulunan WD 1856+534 b, Jüpiter büyüklüğünde bir dış gezegen.

İlk olarak 2020'de keşfedilen gezegen, yörüngesindeki beyaz cüce yıldızın etrafında her 1,4 günde bir, yani oldukça hızlı bir şekilde tur atıyor.

Başlangıçta Spitzer Uzay Teleskobu'ndan gelen sınırlı sıcaklık verileri nedeniyle bilim insanları gezegenin tam olarak ne olduğu konusunda emin değildi.

Ancak James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni ve hassas ölçümler, onun bir dış gezegen olduğunu doğruladı ve kütlesi ile sıcaklığı hakkında net bilgiler sağladı.

WD 1856+534 b'nin varlığı, yıldızının "yasak bölgesi" olarak adlandırılan alanda hayatta kalması nedeniyle ayrıca büyük bir ilgi uyandırıyor.

Bu bölge, beyaz cüceye o kadar yakın ki, teorik olarak yıldız geçmişte kırmızı dev evresindeyken muazzam boyutlara ulaştığında içindeki herhangi bir gezegenin yok olması beklenirdi.

Eksi 87 santigrat derece (-87°C) olarak ölçülen sıcaklığıyla WD 1856+534 b, doğrudan gözlemlenen en soğuk dış gezegen rekorunu ele geçirdi. Önceki rekor sahibi, sıcaklığı yaklaşık 2 santigrat derece olan Epsilon Indi Ab isimli gezegendi.