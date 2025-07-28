Bill Gates'in 645 milyon dolarlık gizli süper yatı satışa çıkıyor

Milyarder iş insanı Bill Gates'e ait olduğu söylenen ve "şimdiye kadar inşa edilmiş en sıra dışı yat" olarak nitelendirilen 118.8 metre uzunluğundaki devasa süper yat, 645 milyon dolarlık dudak uçuklatan bir fiyatla satışa çıkıyor.

'Breakthrough' (Proje 821 olarak da biliniyor) adını taşıyan ve dünyanın ilk hidrojenle çalışan 'net sıfır' süper yatı olarak duyurulan bu ultra lüks gemi, eylül ayında Monaco Yat Fuarı'nda ilk kez alıcıların karşısına çıkacak.

Tasarımı ve inşası beş yıl süren bu teknoloji harikası gemi, adeta yüzen bir sarayı andırıyor ve fuara katılacak en büyük yat olacak.

15 lüks kabininde 30 misafir ağırlama kapasitesine sahip olan yatta, bu misafirlere 43 kişilik dev bir mürettebat eşlik edecek.

İÇİNDE YOK YOK: BASKETBOL SAHASI, PLAJ KULÜBÜ VE ÖZEL HASTANE

Geminin sunduğu olanaklar, lüksün sınırlarını zorluyor. İçerisinde bir basketbol sahası, plaj kulübü tarzında tasarlanmış bir sonsuzluk havuzu, birden fazla kütüphane, sinema salonu, jakuziler, helikopter iniş pisti ve hatta tam teşekküllü özel bir hastane bulunuyor.

Ayrıca, kapalıyken fark edilmeyen ancak bir düğmeye basıldığında yan korkulukları veya duvarları da beraberinde taşıyarak açılan 14 adet özel balkon da geminin dikkat çeken özellikleri arasında.

SAHİBİNE ÖZEL DÖRT KATLI DAİRE

Ancak geminin en şaşırtıcı özelliği, sahibinin konaklama alanı. Yatın içinde gizlenmiş, 'tamamen özel' dört katlı bir şehir evi konsepti yer alıyor.

Geminin satışına aracılık eden yat satıcısı Edmiston'a göre bu özel yaşam alanı; iki yatak odası, iki banyo ve giyinme odaları, spor salonu, kiler, her birinde şömine bulunan iki ofis ve bir oturma odası bulunan devasa bir daireden oluşuyor.

Geniş bir merdiven ve özel bir ev sahibi asansörü de bu "şehir evinin" parçası.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: HİDROJEN GÜCÜ VE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Yatın İcra Kurulu Başkanı Jamie Edmiston, bu geminin yalnızca sıvı hidrojen ve yeni nesil yakıt hücresi sistemiyle çalışması nedeniyle "her şeyi değiştireceğini" söyledi.

Güverte altında -253°C'de depolanan sıkıştırılmış sıvı hidrojen, gemiye güç verirken, işlem sırasında ortaya çıkan atık ısı ise havuzları, buhar odasını ve hatta misafir odalarındaki havlu askılıklarını ve döşemeleri ısıtmak için kullanılıyor.

Daha uzun yolculuklarda veya saf hidrojenin bulunmadığı durumlarda ise gemiye güç sağlayan elektrik, 'zararlı emisyonları yüzde 90 oranında azaltan' ikinci nesil bir biyoyakıttan sağlanıyor.

"ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN İYİ YAT"

Edmiston, "Hedefimiz, hiçbir taviz vermeden şimdiye kadar inşa edilmiş en yeşil ve çevre dostu yatı inşa etmekti" dedi ve ekledi: "Bugün gördüğümüz, hiç şüphesiz şimdiye kadar inşa edilmiş en iyi yattır."

Hollandalı gemi yapımcısı Feadship tarafından inşa edilen yat, hem lüksü hem de sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.

İlginç bir şekilde, Bill Gates'in bu yatla olan bağlantısını hiçbir zaman resmi olarak doğrulamamış olmasına rağmen, projenin arkasında onun olduğu yaygın olarak biliniyor.

Hatta bu yılın başlarında Microsoft'un kurucusunun milyonlarca dolarlık bu süper yata hiç ayak basmadığı bile ortaya çıkmıştı. Bu durum, yatın satışı etrafındaki gizemi daha da artırıyor.