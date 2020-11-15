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    Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 70 milyon dolarlık fon

    Gates'in vakfı, salgınla mücadelede uluslararası çabalara fon sağlamaya karar verdi.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 10:21
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    Bill Gates'ten koronavirüsle mücadele için 70 milyon dolarlık fon

    Daha önce salgın hastalıklarla ilgili yaptığı açıklamalarda tartışmaların odağına oturan Bill Gates, koronavirüsle mücadelede "adil tedavi" için harekete geçti.

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya "herkesin eşit erişimini sağlamak" amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı belirtildi.

    70 MİLYON DOLAR AYRILDI

    ​Vakıf, ekonomik yönden güçsüz ülkelere de koronavirüs aşısının ulaşabilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği “COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü”ne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç koronavirüs aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi.

    Bill Gates ten koronavirüsle mücadele için 70 milyon dolarlık fon #1

    ULUSLARARASI BAĞIŞÇILARA ÇAĞRI

    Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.

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