Bir devrin sonu: Samsung Galaxy S20 serisi artık güncelleme almayacak

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Birkaç gün önce kullanıma sunulan Samsung'un merakla beklenen yeni arayüzü One UI 7, beraberinde birçok yeniliği getirirken, bazı eski modeller için de yolun sonu oldu.

One UI 7 güncellemesi, Galaxy S21 serisi ve sonraki çıkan modellere sunulurken, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 serisi bu güncellemeden mahrum kaldı.

Bu durum, Samsung'un bu cihazlara olan yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğini tamamen kestiği anlamına geliyor.

BAŞLANGIÇTA 4 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Samsung, Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modellerini piyasaya sürerken, kullanıcılara 4 yıllık güncelleme desteği sözü vermişti.

Şirket, bu sözünü tutarak geçtiğimiz yıla kadar düzenli güncellemeler sunmuştu. Hatta, tam desteği kesmek yerine bir süre daha 3 aylık periyotlarla güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam etmişti. Ancak One UI 7'nin çıkışıyla birlikte bu süreç de sona erdi.

MART 2025 SON GÜNCELLEME OLDU

Galaxy S20 serisi kullanıcıları, son güvenlik güncellemesini Mart 2025 tarihinde almışlardı. Artık bu cihazlar için herhangi bir yeni yazılım veya güvenlik güncellemesi yayınlanmayacak.

Eğer siz de bu cihazlardan birine sahipseniz, telefonunuzun güvenliği ve sorunsuz çalışması için yeni bir model almayı düşünmenin vakti gelmiş olabilir.

Güncellemelerin, cihazların uzun ömürlü olması ve siber tehditlere karşı korunması açısından kritik öneme sahip olduğu unutulmamalı.

Bu durum, tüm S20 serisi kullanıcıları için geçerli değil. Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) modelinin, diğer S20 serisi üyelerinden farklı olarak bir süre daha güvenlik güncellemesi almaya devam edeceği belirtiliyor.