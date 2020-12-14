Birleşmiş Milletler: Küresel ısınma 3 derecenin üzerine çıkacak

Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, küresel ısınma 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artmaya devam ediyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı.

3 DERECE BİRDEN ARTACAK

Küresel ısınmayla mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan raporda, pandemi nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği sözlere rağmen, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 santigrat derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

ÇEVRE DOSTU ENERJİ KULLANILMALI UYARISI

BM'nin raporunda, küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için, uluslararası toplumun, korona kısıtlamalarının ardından ekonomiyi canlandırırken çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği belirtildi..

BM'ye göre bu önlemleri hayata geçirmek, iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabilir ve ısınma 1,5 derecede durdurulabilir.

EN SICAK YAZ 2020'DE YAŞANDI

Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu söyleyen UNEP Başkanı Inger Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020'nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti.

12 Aralık 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda, küresel ısınmanın endüstri çağı öncesine göre 2 derecenin altında, mümkünse 1,5 derecede durdurulması hedeflenmişti.

Ancak yapılan ölçümlere göre küresel ısınma şimdiden 1,2 dereceye dayanmış durumda.

Türkiye ise, anlaşmaya imza atmasına rağmen anlaşmanın onay sürecini tamamlamayan sekiz ülkeden biri.

KORONADAN DAHA TEHLİKELİ

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), kasımda yayınladığı raporda, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha büyük tehdit oluşturduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

