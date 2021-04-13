Bitcoin ATM’lerinin sayısı 18 bini geçti

CoinATMRadar verilerine göre, şu anda dünyanın dört bir yanında toplamda 18 bin 050 adet Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bu ATM'lerin 10 tanesi ise Türkiye'de.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, şu anda 60 bin doların üzerinde seyrediyor.

BITCOIN ATM'LERİ 18 BİNİ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin ile ilgili işlem yapmak için geliştirilen ATM'lerin sayısı, dünya genelinde 18 bini aştı.

CoinATMRadar verilerine göre, şu anda dünyanın dört bir yanında toplamda 18 bin 050 adet BTC ATM'si bulunuyor.



2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak, sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

TÜRKİYE'DE 10 ADET VAR

Bu ATM’lerin yaklaşık 15 bin tanesi ABD’de bulunuyor. ABD’yi 1.347 ATM ile Kanada ve 200 ATM ile Birleşik Krallık takip ediyor. Türkiye'de ise 10 noktada BTC ATM'si bulunuyor.