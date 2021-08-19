BlackBerry'deki güvenlik açığı, milyonlarca aracı ve tıbbi cihazı riske atıyor

BlackBerry QNX platformunda ortaya çıkan bellek tabanlı bir açık nedeniyle, yüz milyonlarca otomobil ve tıbbi cihaz tehlike altında.

Bir zamanların popüler telefon üreticilerinden BlackBerry, şu sıralar yazılıma yaptığı yatırımlarıyla ön plana çıkıyor.

Günümüzde otomotiv sektöründe kullanılan en yaygın işletim sistemlerinden olan BlackBerry QNX, yeni bir yazılım sorunuyla karşı karşıya.

145 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ RİSK ALTINDA

145 milyondan fazla araç içi bilgi sistemlerinde ve medikal cihazlarda kullanılan BlackBerry QNX platformunun eski sürümlerinde, BadAlloc adı verilen bir açık tespit edildi.

Microsoft tarafından nisan ayında tanımlanan bu açık, bellek ayırma işlemleri esnasında ortaya çıkıyor ve sistemlere sızmaya kadar giden olaylara sebebiyet verebiliyor.

Bugüne kadar pek çok şirket, BadAlloc açığından etkilendiklerini belirterek müşterilerine bilgi verdi. Ancak gelen bilgilere göre BlackBerry, bu açığı halka açıklamak istemedi ve aylarca bir sır olarak sakladı.

Platformun lisanslandığı araç üreticilerinin, bu açığı kapatması için gerekli güncellemeleri uygulaması isteniyor. Ayrıca ABD İlaç Dairesi de QNX entegre medikal ekipmanlar için bir uyarı yayınladı.

Öte yandan, söz konusu BlackBerry yazılımını BMW, Ford ve Volkswagen gibi dev otomobil üreticileri kullanıyor.