Blue Origin, 20 Temmuz'da uzaya turist gönderecek

Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya gönderilecek ekibe katılacağını duyurdu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'i kadar ünlü değil. Ancak şirket, uzay alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini geçtiğimiz ay test etmişti. Şirket, şimdilerde ise ilk uzay turistlerini fırlatmayı amaçlıyor.

BİLET AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıkladı.

Yolcular yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

Blue Origin Astronot Satışları Direktörü Ariane Cornell, "Bugüne kadar yer yüzünden 100 kilometreden daha fazla uzaklaşan yalnızca 569 kişi oldu. Fakat bunu dramatik bir şekilde değiştirmek üzereyiz." dedi.

Uçuşta Jeff Bezos'un da yer alabileceğine dair söylentiler var. Cornell, bu yöndeki sorulara ise herhangi bir yanıt vermedi.

Blue Origin, SpaceX ve diğer şirketlerin geçtiği birçok dönüm noktasına henüz ulaşamadı. Özellikle, şimdiye dek çoktan başarmayı planladığı yolcu uçuşlarından hiçbirini yapamadı.

Ancak 20 Temmuz'da gerçekleşecek yolculuğun başarılı olması durumunda şirket, tarihinde oldukça önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.