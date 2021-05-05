Boeing'e, 737 Max uçaklarındaki elektrik topraklamayla yeni engel

ABD'li yetkililer, Boeing'den elektrik topraklama sorunlarına ilişkin yeni analiz istedi.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçağıyla ilgili soru işaretleri devam ediyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden onay verilen Boeing 737 Max, geçtiğimiz haziran ayında ise başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdikten sonra yolcu taşımaya hazır hale gelmişti.

Ardından birçok hava yolu şirketi, söz konusu uçakla seferleri yeniden başlatmıştı.

737 MAX UÇAKLARINDA YENİ SORUN

Bununla birlikte Boeing, 737 Max uçaklarının elektrik sistemindeki bir parçanın yeterince topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesi gerekeceğini ve FAA ile iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Son olarak Reuters'ın aktardığına göre, Boeing, 737 Max uçaklarındaki elektrik topraklama sorununda yeni bir engelle karşı karşıya geldi.

ELEKTRİK TOPRAKLAMAYLA İLGİLİ ANALİZ TALEBİ

Konuyla ilgili iki kaynağa dayandırılan haberde, ABD hava güvenliği yetkililerinin, Boeing'den çok sayıda 737 Max alt sisteminin nisan ayında jetin üç bölgesinde ilk kez görülen elektrik topraklama sorunlarından etkilenmeyeceğini gösteren yeni analiz ve dokümantasyon sağlamasını istedi.

Ekstra analizlerin, Boeing'in en çok satan uçağının ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından uçmaya ne zaman izin verileceği konusunda yeni bir belirsizliğe yol açtığı kaydedildi.

Elektrik sorunlarının, 737 Max filosunun neredeyse dörtte birini askıya aldığına dikkat çekildi.

BOEING'İN REVİZYONLARI İNCELENECEK

Bir Boeing sözcüsü, "Etkilenen 737'lerde topraklama sorununu çözmek için FAA ve müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Uçakların durumu hakkında bir FAA sözcüsü de "Boeing ile çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen haftanın sonlarında Boeing, hava yolu şirketlerine voltaj dalgalanması durumunda güvenliği sağlamak için topraklamayla ilgili sorunları nasıl çözecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan bültenler sunmuştu.

FAA'nın, şirketlere gönderilmeden önce Boeing'in analizini ve hizmet bültenlerindeki gerekli revizyonları inceleyeceği bildirildi.

YAŞANAN KAZALAR

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurdu ve hava sahalarını bu uçuşlara kapattı.

Boeing ile yaşanan uçak kazalarına, üretim hatasının yol açtığının tespit edilmesi üzerine "737 Max 8" tipi uçakların kullanılması Mart 2019'da yasaklanmıştı. 20 ay süren incelemeler ve güvenlik testlerinden sonra firmaya yeniden uçuş izni verildi.