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    Brezilya, Telegram'ı ülke genelinde yasaklamaktan vazgeçti

    Brezilya yüksek mahkemesi, dezenformasyon hesaplarını engelledikten sonra Telegram'ın askıya alınmasını iptal etti.
    • REUTERS
    • 21.03.2022 - 16:06
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    Brezilya, Telegram'ı ülke genelinde yasaklamaktan vazgeçti

    Brezilya'da Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların sahte haberlere karşı daha katı önlemler uygulamaya başlamasının ardından, aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro’nun destekçileri Telegram uygulamasına daha fazla ilgi göstermişti.

    Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında kısıtlama ve sansür uygulanırken, ekimde düzenlenecek genel seçimlerden önce Bolsonaro'nun takipçileri ve destekçileri Telegram'ı kullanmaya başladı. Çünkü Telegram, mesaj içeriklerine neredeyse hiç müdahale etmiyor.

    ÖNCE YASAK GELDİ, SONRA İPTAL EDİLDİ

    Bolsonaro ve müttefikleri hakkında dezenformasyon yaymakla ilgili soruşturmayı denetleyen Yargıç Alexandre de Moraes, internet sağlayıcılarına ve telefon operatörlerine, ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde insanların Telegram’a erişimini engellemelerini emretti.

    Yargıç, ayrıca Google ve Apple’a mesajlaşma hizmetini uygulama mağazalarından da kaldırmalarını söyledi.

    TELEGRAM

    Mahkemenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yasaklama kararından sonra Telegram harekete geçti ve yanlış bilgi yayan tüm hesapları kapattı.

    Bunun sonucunda mahkeme, ülkede mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kullanımını askıya alan kararı iptal etti.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, Telegram'ın Brezilya'daki yasal temsilcisi olarak Alan Campos Elias Thomaz'ı atadığı ve önemli bir talebin yerine getirildiği belirtildi.


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