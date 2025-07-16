Broadcom, NVIDIA'ya rakip olmak için Tomahawk Ultra AI çipini piyasaya sürdü

Çip üreticisi Broadcom, yapay zeka veri işlemeyi hızlandırmak için tasarlanan yeni ağ işlemcisi Tomahawk Ultra'yı piyasaya sürerek, bu alandaki pazar lideri NVIDIA'ya doğrudan rakip oldu.

Bu yeni yapay zeka çipi, veri merkezlerinde birlikte çalışan yüzlerce çipi birbirine bağlamak ve veri trafiğini kontrol etmek üzere tasarlandı.

RAKİBİNDEN 4 KAT DAHA FAZLA ÇİPİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Broadcom Kıdemli Başkan Yardımcısı Ram Velaga, yeni çipin NVIDIA'nın NVLink Switch'inden dört kat daha fazla çipi birbirine bağlayabildiğini söyledi.

Bu durum, Tomahawk Ultra'yı, geliştiricilerin yakındaki çiplerin işlem gücünden hızla yararlanmaları gereken ölçeklenebilir bilişim uygulamaları için ideal bir çözüm haline getiriyor.

ÜÇ YILLIK GELİŞTİRME SÜRECİ VE TSMC ÜRETİMİ

Broadcom mühendislerinin bu tasarımı geliştirmesi yaklaşık üç yıl sürdü ve çip başlangıçta yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanmıştı.

Üretken yapay zekanın yükselişiyle birlikte YZ şirketleri için uyarlanan işlemci, Tayvanlı TSMC tarafından 5 nm üretim süreci kullanılarak üretilecek ve halihazırda sevkiyatına başlandı.