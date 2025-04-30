Bu Android sürümünü kullananlar dikkat: Yeni telefon almanız gerekebilir

Haber Merkezi

Google, Android platformunda güvenliği artırmak amacıyla yeni bir adım attı; bu adım özellikle bankacılık, finans ve kurumsal uygulamalar gibi yüksek güvenlik gerektiren uygulamaları etkiliyor.

Yeni gereksinimlere göre, Android 13 veya daha yüksek bir sürümü çalıştıran cihazların, belirli güvenlik standartlarını karşılaması için son bir yıl içinde bir güvenlik güncellemesi almış olması gerekiyor.

ANDROID 12 ARTIK KORUMASIZ

Bu durum, Android 12 ve daha eski sürümleri kullanan cihazların, özellikle hassas işlemler (para transferi gibi) gerektiren uygulamalarda güvenlik açıklarına daha yatkın hale gelebileceği anlamına geliyor.

Aktif Android cihazların yarısından fazlasının henüz Android 13'e güncellenmediği göz önüne alındığında, korunmasız durumda olan çok sayıda telefon bulunuyor.

Daha da endişe verici olanı, aktif Android telefonların yaklaşık üçte birinin Google'dan yazılım desteğini tamamen kaybetmiş olması ve bu durumun onları siber saldırılara karşı savunmasız bırakması.

Özellikle Android 12 veya Android 12L (büyük ekranlı ve katlanabilir cihazlar için özel sürüm) ile çalışan ve artık kullanım ömrünün sonuna gelmiş yaklaşık 200 milyon kullanıcının telefonu bulunuyor.

Google, bu iki işletim sistemi sürümü için artık güvenlik sorunlarını giderecek yazılım yamaları göndermeyecek.

Cihazınız şu anda Android 12, Android 12L veya daha eski bir sürümü çalıştırıyorsa yapabileceğiniz en güvenli şeylerden biri, eğer mümkünse işletim sistemini Android 13 veya daha yeni bir sürüme güncellemek.

GÜNCELLEME MÜMKÜN DEĞİLSE NE YAPILMALI

Eğer telefonunuz üretici tarafından daha yeni bir Android sürümüne güncellenmiyorsa veya Google desteğini tamamen kaybettiyse, diğer güvenli seçenek yeni bir Android telefon satın almak.

Elbette hiç kimse mevcut telefonundan memnunken yeni bir cihaz almak istemez. Ancak diğer yandan, bankacılık, menkul kıymetler, kredi kartı ve diğer hassas uygulamalarınıza erişen saldırganlar tarafından bir yazılım açığının istismar edilmesi, karşılaşmak istemeyeceğiniz bir durum.