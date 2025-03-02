Bu Xiaomi modelleri HyperOS 2.1 güncellemesini almayacak

Xiaomi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen HyperOS 2.1 güncellemesini duyurdu.
Ancak, her Xiaomi, Poco ve Redmi kullanıcısı bu yeniliklerden yararlanamayacak. XiaomiTime tarafından paylaşılan liste, bazı popüler modellerin bu güncellemeden mahrum kalacağını ortaya koydu.
Peki, sizin cihazınız bu listede mi? İşte hyperos 2.1 güncellemesini almayacak o cihazlar ve güncellemenin getirdiği yenilikler:
HYPEROS 2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK XIAOMI CİHAZLARI
XiaomiTime'ın listesine göre, hyperos 2.1 güncellemesi almayacak cihazlar arasında dikkat çeken modeller şunlar:
Xiaomi 11 serisi
Xiaomi Pad 6
Redmi Note 12
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi K50
Redmi K50i
Redmi K50 Pro
Redmi K50 Gaming
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Poco M5 serisi
Poco M5s
Poco X5
Poco X5 Pro
Poco F4
Poco F4 GT
Xiaomi 11 serisi
Redmi Note 12 serisi
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Poco M5 serisi
Poco X5 serisi
Poco F4 serisi
Redmi K50 serisi
Xiaomi Pad 6
Bu cihazların, gelecekteki HyperOS sürümlerini de alması beklenmiyor. Eğer en son özelliklerden ve iyileştirmelerden faydalanmak istiyorsanız, yeni bir model almayı düşünebilirsiniz.
HYPEROS 2.1 İLE GELEN YENİLİKLER
Hyperos 2.1 güncellemesi, kullanıcılara bir dizi önemli yenilik sunuyor. İşte bunlardan bazıları:
Ağsız Mod: İnternet bağlantısı olmadan sesli sohbetlere olanak tanır.
Geliştirilmiş Kamera: Özellikle gece modu ve düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunar.
Sorunsuz Dosya Aktarımı: Cihazlar arası dosya transferi daha hızlı ve kolay hale gelir.
Oyun Yükseltmeleri: Gaming Toolbox ve oyun arayüzünde iyileştirmeler yapılır.
Görüntü Tanıma: Dairesel arama özelliği ile daha gelişmiş hale gelir.
Geliştirilmiş arayüz: Yeniden tasarlanmış albüm düzeni, yeni albüm görüntüleme sütunları ve geliştirilmiş arama işlevleri.
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