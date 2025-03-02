Bu Xiaomi modelleri HyperOS 2.1 güncellemesini almayacak

Haber Merkezi

Xiaomi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen HyperOS 2.1 güncellemesini duyurdu.

Ancak, her Xiaomi, Poco ve Redmi kullanıcısı bu yeniliklerden yararlanamayacak. XiaomiTime tarafından paylaşılan liste, bazı popüler modellerin bu güncellemeden mahrum kalacağını ortaya koydu.

Peki, sizin cihazınız bu listede mi? İşte hyperos 2.1 güncellemesini almayacak o cihazlar ve güncellemenin getirdiği yenilikler:

HYPEROS 2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK XIAOMI CİHAZLARI

XiaomiTime'ın listesine göre, hyperos 2.1 güncellemesi almayacak cihazlar arasında dikkat çeken modeller şunlar:

Xiaomi 11 serisi

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Poco M5 serisi

Poco M5s

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco F4

Poco F4 GT

Xiaomi 11 serisi

Redmi Note 12 serisi

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Poco M5 serisi

Poco X5 serisi

Poco F4 serisi

Redmi K50 serisi

Xiaomi Pad 6

Bu cihazların, gelecekteki HyperOS sürümlerini de alması beklenmiyor. Eğer en son özelliklerden ve iyileştirmelerden faydalanmak istiyorsanız, yeni bir model almayı düşünebilirsiniz.

HYPEROS 2.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Hyperos 2.1 güncellemesi, kullanıcılara bir dizi önemli yenilik sunuyor. İşte bunlardan bazıları:

Ağsız Mod: İnternet bağlantısı olmadan sesli sohbetlere olanak tanır.

Geliştirilmiş Kamera: Özellikle gece modu ve düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunar.

Sorunsuz Dosya Aktarımı: Cihazlar arası dosya transferi daha hızlı ve kolay hale gelir.

Oyun Yükseltmeleri: Gaming Toolbox ve oyun arayüzünde iyileştirmeler yapılır.

Görüntü Tanıma: Dairesel arama özelliği ile daha gelişmiş hale gelir.

Geliştirilmiş arayüz: Yeniden tasarlanmış albüm düzeni, yeni albüm görüntüleme sütunları ve geliştirilmiş arama işlevleri.