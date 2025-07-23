Büyük tepki almıştı: Google, haber yayıncılarından içerik satın alacak

Teknoloji devi Google ile medya kuruluşları arasında uzun süredir devam eden yapay zeka içerik anlaşmazlığında yeni bir perde açılıyor.

Şirketin, yapay zeka projeleri için haber içeriği satın almak üzere yaklaşık 20 ulusal haber kuruluşuyla bir lisanslama projesi başlatmak istediği bildirildi.

YAPAY ZEKA-YAYINCI SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Bu hamle, OpenAI ve Perplexity gibi rakiplerinin yayıncılara içerikleri için ödeme yapmaya başlamasının ardından geldi.

Yıllardır teknoloji şirketlerinin yapay zekayı eğitmek için haber metinlerini izinsiz kullanması, New York Times'ın açtığı dava gibi hukuki süreçlere yol açmıştı.

"AI OVERVIEWS" TARTIŞMASINA ÇÖZÜM MÜ

Google'ın arama sonuçlarının en üstünde makaleleri özetleyen "Yapay Zeka Genel Bakışları" özelliği (AI Overviews), yayıncıların trafik kaybettiği şikayetlerine neden oluyordu.

Yeni lisanslama projesi, hem bu özetler için içerik kullanımını meşrulaştırabilir hem de yayıncılar için yeni bir gelir kapısı oluşturabilir.