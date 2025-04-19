Çalınan 800 milyon şifre internette paylaşıldı

Haber Merkezi

Son yıllarda internet kullanıcılarının şifre güvenliği önemli ölçüde zayıflamış durumda. Özellikle kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla çalınan hesap bilgileri, siber suçlular tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

IBM'in son X-Force raporu, bu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Rapora göre, bilgi çalan zararlı yazılımların yayılmasında 2023'e kıyasla 2025'in başında yüzde 180 gibi çarpıcı bir artış yaşandı.

Bu artış, özellikle sahte e-postalar aracılığıyla gerçekleştirilen saldırılarda dikkat çekiyor.

800 MİLYON ÇALINTI ŞİFRE İNTERNETTE DOLAŞIYOR

IBM'in raporuna göre, siber saldırganlar bu zararlı yazılımları sahte Google reklamları, ziyaret sırasında otomatik olarak bulaşan yazılımlar ve yazılım tedarik zincirine sızma gibi çeşitli yöntemlerle yaymaya devam ediyor.

En çok kullanılan beş bilgi hırsızı yazılımla bağlantılı olarak, 2024 yılı boyunca karanlık internet sitelerinde toplam sekiz milyon ilan tespit edildi.

Bu ilanların her birinde yüzlerce hesap bilgisi bulunduğu ve çevrimiçi ortamda paylaşılan toplam şifre sayısının 800 milyonu aştığı ifade edildi.

ŞİFRELER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL: EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞART

Paylaşılan bu endişe verici veriler, şifrelerin artık tek başına güvenli bir koruma aracı olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Uzmanlar, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek önlemlerin dahi siber saldırganlar tarafından aşılabildiğini vurguluyor.

Bu nedenle internet kullanıcılarına, şifrelerini düzenli aralıklarla güncellemeleri ve hesaplarını ek güvenlik katmanlarıyla korumaları konusunda acil bir uyarı yapılıyor.

Bu güvenlik katmanları arasında güçlü ve benzersiz şifreler oluşturmak, güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak ve bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postalara ve bağlantılara tıklamamak yer alıyor.