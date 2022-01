Call of Duty: Warzone'un ikinci oyunu yolda

Ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, iddialara göre ikinci oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

Yayıncılığını Activision'ın, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı oyun, yakında yenilenebilir.

Gelen iddialara göre geliştirici şirket, 2023 yılında yayınlanması planlanan Call of Duty: Warzone 2 üzerinde çalışıyor.

Öte yandan, bu yıl Modern Warfare 2 ve önümüzdeki yıl Treyarch'ın geliştirdiği yeni Call of Duty oyununun çıkış yapması bekleniyor.

HER YIL YENİ BİR COD OYUNU GELMEYEBİLİR

Bildiğiniz gibi Call of Duty, her yıl yeni bir oyunla karşımıza çıkıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara bünyesine kattı.

Microsoft, her yıl yeni bir Call of Duty oyunu fikrini yeniden değerlendirdiğini açıkladı.