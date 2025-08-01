Cezaevlerine yapay zeka takviyesi: Şiddet olayları önceden tespit edilecek

İngiltere Adalet Bakanlığı’nın devreye aldığı yeni uygulamayla, cezaevlerinde yapay zeka destekli bir erken uyarı sistemi kullanılacak. Bu sistem sayesinde, potansiyel suçlar henüz gerçekleşmeden tespit edilerek gardiyanların zamanında müdahale etmesi sağlanacak.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood tarafından duyurulan Yapay Zeka Eylem Planı, özellikle tehlikeli mahkumların önceden belirlenmesini ve daha sıkı gözetim altına alınmasını öngörüyor. Planın amacı, cezaevlerinde şiddet olaylarını azaltmak ve suçun tekrarını engellemek.

ŞİDDETİ ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR

Yapay zeka sistemleri, mahkumların yaşı, cezaevi geçmişi ve daha önce karıştığı olaylar gibi verileri analiz ederek hangi mahkumların ne ölçüde tehdit oluşturduğunu öngörüyor. Bu bilgiler doğrultusunda, gardiyanlar olası şiddet olaylarını başlamadan engelleyebiliyor ya da mahkumları farklı koğuşlara alarak gerginliği düşürebiliyor.

KAÇAK TELEFON VE ŞİFRELİ MESAJ TAKİBİ

Bir diğer yapay zeka aracı ise mahkumlardan ele geçirilen cep telefonlarını tarayarak, gizli kodlarla yazılmış mesajları analiz ediyor. Bu sistem, şiddet olaylarının, kaçış planlarının ve uyuşturucu ya da silah kaçakçılığı girişimlerinin erken aşamada tespit edilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 33 bin telefon üzerinden 8,6 milyon mesaj analiz edildi.

DİJİTAL KİMLİK TAKİBİ

Plan kapsamında ayrıca, mahkumlar ve hükümlüler için tekil dijital kimlikler oluşturulacak. Yapay zeka destekli bu sistem, adli sicil, mahkeme kayıtları, cezaevi ve denetimli serbestlik bilgilerini tek bir havuzda toplayarak daha etkin takip ve cezalandırma süreçleri sağlayacak. Küçük yazım hataları gibi nedenlerle daha önce eşleşemeyen kayıtlar da artık birleştirilebilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE VERİMLİLİK ARTIŞI

Denetimli serbestlik birimlerinde yürütülen pilot uygulamalarda yapay zeka, memurların not alma sürelerini yüzde 50 azaltarak, daha fazla zamanlarını yüz yüze görüşmelere ve risk değerlendirmelerine ayırmalarına olanak sağladı. Bu sistem tüm denetimli serbestlik görevlilerine yaygınlaştırılacak, ardından mahkemelerde ve cezaevlerinde de uygulanabilecek.