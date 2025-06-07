ChatGPT ile yazışmalarınız sonsuza kadar saklanacak

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OpenAI, New York Times’ın açtığı telif hakkı davası kapsamında çıkan bir mahkeme emriyle, kullanıcıların sildiği ChatGPT sohbetlerini süresiz olarak arşivlemek zorunda bırakıldı.

Normalde silinen sohbetleri 30 gün sonra kalıcı olarak yok eden şirket, bu kararı "mahremiyete aykırı" bularak temyize gitmeye hazırlanıyor.

Bu karar, New York Times'ın, ileride dava sürecinde delil teşkil edebileceği gerekçesiyle bu bilgilerin saklanmasını talep etmesi üzerine alındı.

OPENAI TEPKİLİ: "MAHREMİYETE AYKIRI"

OpenAI COO’su Brad Lightcap, mahkeme kararını bir “aşırı müdahale” ve “uzun süredir geçerli gizlilik normlarının terk edilmesi” olarak nitelendirdi. Lightcap, şirketin kullanıcı gizliliğini koruma politikalarının bu kararla zayıflatıldığını savundu.

Şirket, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiğini düşündüğü bu kararı temyize taşımaya hazırlanıyor.

KİMLER ETKİLENECEK, VERİLERE KİM ERİŞECEK

OpenAI, bu saklama şartının ücretsiz, Pro, Plus ve Team aboneliklerine sahip ChatGPT sohbetleri kullanıcılarını etkileyeceğini belirtti.

ChatGPT Enterprise veya ChatGPT Edu müşterileri ile “sıfır veri saklama” anlaşması olan şirketler ise karardan muaf tutulacak.

Saklanan verilerin kamuoyuyla paylaşılmayacağının altını çizen OpenAI, bu bilgilere yalnızca “küçük, denetlenen bir hukuk ve güvenlik ekibinin” yasal amaçlarla erişimi olacağını vurguladı. Bu erişim, dava sürecini desteklemek amacıyla sınırlı tutulacak.