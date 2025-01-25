ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka uygulamaları milyar dolarlık sektöre dönüşüyor

Haber Merkezi

Yapay zeka, teknoloji dünyasının yükselen yıldızı. Mobil cihazlardan akıllı ev sistemlerine kadar her alanda etkisini gösteren yapay zeka, 2024 yılında uygulama pazarında da büyük bir başarı elde etti.

Son Mobil Durum raporuna göre, 2024 yılında yapay zeka uygulamaları 1,3 milyar dolarlık bir pazar yarattı. ChatGPT, Gemini ve Doubao gibi uygulamalar, bu büyümenin önemli bir parçası oldu.

YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTLARINA İLGİ ARTIYOR

2024'ün son çeyreğinde yapay zeka sohbet robotu indirmeleri yüzde 119 arttı. Google Gemini, ByteDance Doubao ve Microsoft Copilot gibi yapay zeka sohbet robotları, büyük ilgi görüyor. Yapay zeka sanat oluşturucuları da yüzde 21'lik bir büyüme ile 85 milyon indirmeye ulaştı.

ChatGPT, yapay zeka uygulamaları pazarında liderliğini sürdürüyor. 2024 yılında tüm indirmelerin yüzde 23'ünü ve küresel harcamaların yüzde 40'ını ChatGPT oluşturdu.

ABD, yapay zeka uygulamaları pazarında yüzde 45'lik payla lider konumda. Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Kanada ise diğer önemli pazarlar arasında yer alıyor.

Yapay zeka, sadece sohbet robotları ve sanat oluşturucularında değil, her türlü uygulamada kullanılmaya başlandı. Son iki yılda 15 uygulama kategorisi, yapay zeka terimlerini adlarına veya açıklamalarına ekledi.

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre ve indirme sayıları giderek artıyor. 2024 yılında tüketiciler toplamda 7,7 milyar saat yapay zeka uygulamalarında geçirdi.