ChatGPT'nin sesli modu güncellendi: İnsandan farkı yok

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OpenAI, yapay zeka dünyasında çığır açan ChatGPT'nin sesli modunu güncelleyerek, kullanıcı deneyimini zenginleştirdi. Yapılan güncelleme ile ChatGPT, artık çok daha doğal ve insan benzeri bir ses tonuyla konuşabiliyor.

Özellikle konuşma esnasında yaşanan kesintiler ve ani yanıt verme sorunları çözülerek, daha akıcı ve doğal bir sohbet ortamı oluşturulmuş durumda.

KONUŞMALARDA ARTIK KESİNTİ YOK, DAHA YARATICI CEVAPLAR VAR

Gelişmiş sesli modu kullanan birçok kullanıcının şikayet ettiği konuşma kesintisi sorunu, yeni güncelleme ile ortadan kalkıyor.

OpenAI, yaptığı açıklamada, artık ChatGPT'nin kullanıcıların konuşmalarını kesmeden, daha sabırlı ve doğal bir şekilde dinleyeceğini belirtiyor.

Ayrıca, özellikle ücretli aboneler için, yapay zekanın verdiği cevapların daha doğrudan, ilgi çekici, öz, spesifik ve yaratıcı olacağı vurgulanıyor.

SESLİ ASİSTANLAR ARASI REKABET KIZIŞIYOR

OpenAI'ın bu hamlesi, sesli asistanlar arasındaki rekabetin de giderek arttığı bir döneme denk geliyor.

Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin insan gibi konuşabilen yapay zeka destekli sesli asistanlar geliştirmeye başlaması, bu alandaki yarışı kızıştırıyor.

OpenAI, bu güncellemeyle sesli asistan teknolojilerinde bir adım öne geçmeyi hedefliyor.