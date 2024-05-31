ChatGPT'nin ücretli özellikleri artık tüm kullanıcılara açıldı OpenAI, normalde sadece Plus üyelerine sunulan ChatGPT özelliklerinin tüm kullanıcılar için yayınlandığını açıkladı.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketi; ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıtmıştı.

Ücretli özellikler tamamen ücretsiz oldu

OpenAI, normalde ücretli abonelerin erişebildiği ChatGPT özelliklerinden bazılarının artık tüm kullanıcılar için yayınlandığını açıkladı.

Bu özellikler arasında hem modelden hem de internetten (Bing ile tarama özelliği) yanıtlar alma, verileri analiz etme ve tablo oluşturma, çektiğiniz fotoğraflar hakkında sohbet etme, GPT Store’a erişim ve GPT’leri kullanma gibi hizmetler yer alıyor.

Kullanıma sunulan özelliklerden en çok dikkat çekeni GPT’ler. OpenAI’ın geçen yılın sonlarında tanıttığı bu özellik, kullanıcıların sadece belli amaçlara hizmet eden kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmasına izin veriyor.

Artık başkalarının oluşturduğu, sizin de yararlanabileceğiniz GPT mağazasına ulaşabiliyorsunuz.

Öte yandan ücretsiz aboneler, sadece başkalarının oluştuğu GPT'leri kullanabiliyor, ücretsiz sürümde GPT oluşturma özelliği yok.

GPT’lere, ChatGPT’ye girdiğinizde sol taraftaki menüde karşınıza çıkan “GPT’leri Keşfet” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kullanım sınırı var

Yukarıda belirttiğimiz özellikler her ne kadar herkese açılacak olsa da ücretsiz kullanıcılara limit getiriliyor. Kısacası ücretsiz kullanıcılar, ücretli özellikleri kısıtlı olarak kullanabiliyor.