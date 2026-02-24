ChatGPT'nin yeni abonelik paketi ortaya çıktı: Pro Lite

Geliştirici Tibor Blaho, ChatGPT web uygulamasının kaynak kodları arasında aylık 100 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir abonelik planının izlerini keşfetti.

Şirket henüz resmi bir doğrulama yapmasa da bu hamlenin fiyatlandırma yelpazesindeki büyük boşluğu kapatması bekleniyor.

PLUS VE PRO ARASINDAKİ KÖPRÜ

Mevcut 20 dolarlık Plus ile 200 dolarlık Pro paketleri arasındaki devasa fiyat uçurumu, uzun süredir kullanıcıların yoğun eleştirilerine neden oluyordu.

Sızdırılan Pro Lite planı, daha yüksek kotalara ihtiyaç duyan ancak Pro paketinin maliyetini karşılayamayan serbest çalışanları, araştırmacıları ve geliştiricileri hedefliyor.

Ortaya çıkan kodlara göre bu yeni orta segment abonelik, kullanıcılara Plus planına kıyasla üç ila beş kat daha fazla derin mantık modeli kullanım kotası sağlayacak.

Ayrıca paketin özellikle yazılımcılar için Codex kullanımını da destekleyecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

Artan işlem maliyetleri yüzünden 14 milyar dolar zarar eden OpenAI, pazar payını ele geçiren Gemini 3 ve kurumsal harcamalarda öne çıkan Claude 4 gibi rakiplerine karşı ayakta kalmaya çalışıyor.

Rakiplerinde bulunmayan bu orta seviye ürünün dengeleri değiştirmesi beklenirken, şirketin ChatGPT destekli kameralı bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı da sızan bilgiler arasında.