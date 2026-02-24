SANCAR SİDA hizmete girdi: Mavi Vatan görevine hazır

Türkiye Yüzyılı'nda, Türk savunma sanayiinin gurur kaynağı bir ürün daha Türk ordusunun hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen “SANCAR İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı.

HAVELSAN ile Yonca Teknik Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen SANCAR SİDA, atış testleri ve kabul süreçlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerine teslim edilecek. Platform, TEKNOFEST İstanbul’da da sergilenmişti.

HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen fiili atış testlerinde, 12,7 milimetre stabilize silah sistemiyle hedefler yüksek isabet oranıyla vurulmuştu.

ADVENT ENTEGRASYONU İLE BİR İLK

SANCAR, HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’ne tam entegre edilen ilk ve tek SİDA olma özelliği taşıyor. İnsansız araçlara özel geliştirilen ADVENT ROTA versiyonu, ilk kez bu platformda kullanıldı.

Bu entegrasyon sayesinde SANCAR; Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer ADVENT SYS platformlarıyla ağ merkezli harekât icra edebilecek, insanlı ve insansız unsurlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebilecek.

Ayrıca NATO birlikte çalışabilirlik standartlarına uyumlu yazılım altyapısı, platformun uluslararası kullanıcı potansiyelini de artırıyor.

MAYIN KARŞI TEDBİR VE OTONOM GÖREV KABİLİYETİ

SANCAR, özellikle mayın karşı tedbir görevleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Yeni nesil mayın avlama gemisinden ayrılarak otonom şekilde görev icra edebilen platform, liman ve üs koruma, keşif-gözetleme, devriye, arama-kurtarma ve su üstü harbi gibi çok sayıda görevi personelsiz yerine getirebiliyor.

Otonom komuta altyapısı ve sürü operasyon kabiliyeti sayesinde geleceğin deniz muharebe konseptine uygun bir yapı sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Nitelikler:

Boyut: 12,7 metre x 3,3 metre

Maksimum hız: 40 knot üzeri

Seyir menzili: 10 knot hızda 400 deniz mili

Deplasman: 9 ton

İtki sistemi: 2 dizel motor, 2 su jeti

Deniz durumu: Seviye 4

Modüler ve taşınabilir tasarım

Görev Donanımı:

12,7 mm stabilize silah sistemi

2x2 satıhtan satıha füze sistemi

Mayına karşı tedbir sistemi

Ağ destekli angajman yeteneği

COLREG uyumlu otonom seyir

Mobil kara kontrol istasyonu

Yedekli ve kesintisiz haberleşme altyapısı

Acil durumlarda üsse dönüş kabiliyeti

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINDA YENİ DÖNEM

HAVELSAN’ın insansız deniz araçları ürün ailesinin ilk üyesi olan SANCAR’ın yanına, askeri ve sivil kullanım alanlarına hitap eden yeni platformların da eklenmesi planlanıyor.

SANCAR SİDA’nın envantere girmesiyle birlikte, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüksek süratli, otonom ve ağ merkezli harekât kabiliyeti önemli ölçüde güç kazanmış oldu.