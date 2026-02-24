iPhone 17e yakında geliyor: İşte beklenen fiyatı ve özellikleri

Apple'ın yaklaşmakta olan uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 17e'nin tasarımı, donanımı ve fiyat etiketine dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Şirketin 4 Mart tarihinde veya bu tarihten kısa bir süre önce tanıtması beklenen cihaz, önceki modelin başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

EKRAN VE TASARIMDA DİNAMİK ADA DÖNEMİ

iPhone 17e modelindeki en büyük görsel değişikliğin, geleneksel çentiğin yerini alacak olan Dinamik Ada teknolojisi olması bekleniyor.

Cihazın ekranı 6.1 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızında kalmaya devam ederken, çerçevelerin önceki nesle göre daha ince olacağı tahmin ediliyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE YENİ MODEM TEKNOLOJİSİ

Alüminyum çerçeve, cam yüzeyler ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası gibi standart tasarım özellikleri bu modelde de korunuyor.

Donanım tarafında ise cihaza saat hızı düşürülmüş bir A19 Bionic çipinin ve daha düşük enerji tüketimi sunan yeni Apple C1X modeminin güç vereceği belirtiliyor.

KAMERA VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Arka bölümde selefiyle aynı 48 megapiksellik tek kamera sensörü yer alacak, ancak A19 çipinin gelişmiş işlem gücü sayesinde görüntü kalitesinde artış sağlanacak.

Batarya kapasitesinin 4.000 ile 4.500 mAh arasında olacağı söylenen telefona, 24W kablolu şarjın yanı sıra ilk kez MagSafe manyetik kablosuz şarj desteği de eklenecek.

BEKLENEN FİYAT DEĞİŞMİYOR

Apple'ın başarılı satış grafiği yakalayan bir önceki modelin fiyat politikasını değiştirmeyeceği ve sadece cihazı geliştirmeye odaklanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu doğrultuda, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel iPhone 17e modelinin 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor.