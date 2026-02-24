Siber güvenlik şirketlerinin hisseleri çakıldı: Claude Code Security nedir

Yapay zeka odaklı Anthropic şirketi, siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandıran Claude Code Security adlı yeni aracını piyasaya sürdü.

Kurumsal ve ekip müşterileri için sınırlı bir önizleme olarak sunulan bu yenilikçi teknoloji, küresel siber güvenlik hisselerinde ciddi bir satış dalgasını tetikledi.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Claude Code Security, bilinen hataları arayan geleneksel araçların aksine yazılımları çok daha bütünsel bir şekilde analiz ederek veri akışını izliyor.

Sistem, tüm kod tabanlarını derinlemesine tarayarak otomatik tarayıcıların gözden kaçırdığı karmaşık zayıf noktaları tespit ediyor ve geliştiricilerin incelemesi için onarım yamaları öneriyor.

ÇOK AŞAMALI DOĞRULAMA SİSTEMİ

Yapay zeka destekli bu araç, bulgularını sunmadan önce kendi kendini sorgulayan çok aşamalı bir doğrulama süreci kullanıyor ve tespit edilen her bir açığa önem derecesi atıyor.

Anthropic'in en yeni modeli Claude Opus 4.6 ile desteklenen bu altyapı, uzman incelemelerinden yıllarca kaçmayı başarmış 500'den fazla açık kaynak güvenlik açığını gün yüzüne çıkardı.

BORSADA SİBER GÜVENLİK DEPREMİ

Bu yapay zeka aracının duyurulmasıyla birlikte CrowdStrike ve Zscaler gibi sektör devlerinin hisseleri, yaklaşık yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Fortinet, Okta, SentinelOne ve Palo Alto Networks hisselerinde de sert düşüşler yaşanırken analistler, aracın gerçek zamanlı saldırı önlemeden ziyade kod denetimine odaklandığını vurguluyor.