Çin, 540 milyon tonluk yeni lityum cevheri keşfetti: Dengeler değişebilir

Çin, Hunan eyaletinin merkezinde, küresel batarya tedarik oyununu sarsabilecek geniş bir sert kaya lityum rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Eyalet yetkilileri, Linwu ilçesindeki madencilik alanının yaklaşık 540 milyon ton lityum cevheri barındırdığını ve bunun da yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit içerdiğini belirtti.

ÇİN'İN BATARYA TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ HAKİMİYETİ ARTIYOR

Bu yeni keşif, Çin'in küresel lityum rafinasyon kapasitesinin yüzde 70'inden fazlasını kontrol ettiği bir dönemde geldi.

Bu durum, ülkeye çıkarılan cevheri elektrikli araç pilleri için uygun, batarya sınıfı kimyasallara dönüştürmede büyük bir avantaj sağlıyor.

Hunan'daki bu keşif, Batılı hükümetlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için yeni ittifaklar kurduğu bir dönemde gerçekleşti.

Bu devasa yeni rezerv, Çin'in enerji ve hammadde bağımsızlığını güvence altına alma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarını vurguluyor.