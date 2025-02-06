Çin, App Store tekel uygulamaları nedeniyle Apple'ı soruşturuyor

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşları kızışırken, Çin'in Apple'a yönelik yeni bir hamlesi gündeme geldi.

Bloomberg'in haberine göre Çin, Apple'ın App Store uygulamaları ve özellikle yüksek komisyon oranları nedeniyle şirket hakkında antitröst soruşturması başlatmaya hazırlanıyor.

APP STORE'UN YÜKSEK KOMİSYON ORANLARI TARTIŞMA KONUSU

Apple'ın App Store üzerinden yapılan ödemelerden yüzde 30'a varan komisyon alması, uzun süredir geliştiriciler ve pazarlama ekipleri arasında tartışma konusu.

Geliştiriciler, Apple'ın sağladığı platforma ve cihazlara erişim karşılığında bu oranın çok yüksek olduğunu savunuyorlar.

ÇİNLİ GELİŞTİRİCİLER DE RAHATSIZ

Çinli geliştiriciler de bu durumdan rahatsız. Özellikle Tencent Holdings ve ByteDance gibi dev şirketler, App Store'a ödemek zorunda oldukları yüksek komisyonlardan memnun değil.

Tencent, dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri ve App Store'dan elde edilen gelirin büyük bir kısmı oyunlardan geliyor.

Çin'in bu hamlesi, ABD'nin TikTok'u yasaklama girişimleri ve Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerine misilleme olarak yorumlanıyor. Çin, daha önce de Google ve Nvidia gibi ABD'li teknoloji devlerine karşı tekel soruşturması başlatmıştı.