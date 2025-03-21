Çin, Ay'ın karanlık yüzüne devasa bir radyo teleskobu inşa edecek

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Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne bir radyo teleskop dizisi inşa etmek için iddialı bir plan ortaya koydu.

Proje onaylanırsa, bu insanlığın ilk operasyonel Ay radyo gözlemevi olacak. Önerilen dizi, ultra uzun dalga boylu kozmik sinyalleri algılayabilen 7 bin 200 kelebek biçimli tel antenden oluşacak.

Bu sinyaller, erken evreni anlamak için kritik öneme sahip. Ancak, Dünya atmosferine nüfuz edemiyorlar.

10 YIL İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Benzer konseptler daha önce ABD'li bilim insanları tarafından da ortaya atılmış olsa da Çin'in versiyonunun on yıl içinde hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Bu, Çin'in yaklaşan robotik ve mürettebatlı Ay görevlerinin yanı sıra 2035 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen Çin liderliğindeki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na da dayanıyor.

Dizi, 30 km'lik bir alanı kaplayacak ve kozmik karanlık çağları araştırmak, daha fazla dış gezegen keşfetmek için yüksek çözünürlük ve hassasiyet sunacak.

Dizinin inşası oldukça karmaşık bir mühendislik projesi olarak nitelendiriliyor. Proje; bilimsel aletler, röle uyduları, robotlar, Ay yüzeyi lojistiği ve iletişim ağlarını içerecek.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi ve Şanghay Astronomi Gözlemevi'nden araştırmacılar, bu projenin birçok alanda yeniliğe öncülük edeceğine inanıyor.

Aynı zamanda yüksek bilimsel ve teknolojik değer sunacak ve Çin'in derin uzay araştırmaları ile astronomik araştırmalardaki konumunu güçlendirecek.

EVRENİN SIRLARI AY'IN KARANLIK YÜZÜNDE SAKLI

Ay'ın karanlık yüzü, Dünya'dan gelen radyo sinyallerinden ve atmosferik bozulmalardan korunmuş olduğu için evrenin erken dönemlerine ait sinyalleri yakalamak için ideal bir konum.

Çin'in bu projesi, evrenin oluşumu ve gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmemize, hatta belki de Dünya dışı yaşamın izlerini bulmamıza yardımcı olabilir.