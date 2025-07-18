Çin bağlantılı bilgisayar korsanları, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisini hedef alıyor

Siber güvenlik firması Proofpoint'in yeni bir raporuna göre, Çin bağlantılı hacker grupları, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisine yönelik siber casusluk saldırılarında endişe verici bir artışa neden oluyor.

Bu yılın mart ve haziran ayları arasında en az üç farklı grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılar, büyük çip şirketlerini ve tedarik zincirini hedef aldı.

SALDIRI YÖNTEMİ: SAHTE KİMLİKLER VE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM

Bilgisayar korsanlarının, ele geçirilmiş üniversite e-postaları ve sahte kimlikler kullanarak, içinde kötü amaçlı yazılım bulunan PDF dosyaları gönderdikleri belirtiliyor.

Saldırganların bazen hedef şirket başına 80'e kadar mesaj göndererek sızma girişiminde bulundukları ifade ediliyor.

HAMLENİN ARKASINDA ABD'NİN KISITLAMALARI MI VAR

Bu siber saldırı kampanyalarındaki artış, ABD'nin, çoğu Tayvan'da üretilen Amerikan tasarımı çiplerin Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmasının ardından geldi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği ise iddialar üzerine yaptığı açıklamada, siber saldırıların tüm ülkelerin karşılaştığı ortak bir tehdit olduğunu ve her türlüsüne karşı mücadele ettiklerini belirtti.