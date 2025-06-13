Çin, dünyanın en büyük deniz uçağının seri üretimine başlıyor

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Çin'in yerli üretimi olan ve dünyanın en büyük amfibi uçağı olarak bilinen AG600 için seri üretim onayı çıktı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), devlete ait Çin Havacılık Sanayii Şirketi'ne (AVIC) üretim sertifikasını verdi.

SERİ ÜRETİM İÇİN ONAY ÇIKTI

CAAC tarafından verilen bu onay, AVIC'in uçakları sürekli ve güvenli bir şekilde üretmek için istikrarlı bir süreç geliştirdiğini teyit ediyor.

AVIC, onayı "daha üst düzey ve standartlaştırılmış" bir sivil havacılık üretim sektörüne doğru atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bu gelişme, Çin'in bağımsız olarak eksiksiz bir sivil havacılık ekosistemi kurma ve küresel endüstride kilit bir oyuncu olma çabalarının bir parçası. Seri üretim onayı, projenin laboratuvardan fabrikaya başarılı bir şekilde geçtiğini gösteriyor.

AG600, Y-20 stratejik nakliye uçağı ve C919 dar gövdeli yolcu uçağıyla birlikte Çin'in yerli olarak geliştirdiği üç büyük uçak projesinden biri.

Uçağın geliştirilmesi, özellikle ülkenin acil kurtarma ve afet önleme konusundaki acil ihtiyaçlarından kaynaklandı.

Bu hamle, özellikle ABD'nin jet motoru ihracatı yasakları gibi son dönemdeki teknoloji kısıtlamalarının ardından, Çin'i sivil havacılıkta kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı stratejinin bir parçası olarak geliyor.

AG600, bu stratejinin en somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.