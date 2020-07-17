Çin: İngiltere'nin Huawei yasağı için önlemler alacağız

Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere'nin 5G ağlarında Huawei'yi yasaklamasına ilişkin Beijing'in gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermiş, ancak bu karar ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Daha sonra konuyu değerlendireceklerini açıklayan İngiliz yetkililer, ABD'nin baskılarından sonra geri adım atarak, Huawei'yi 5G ağlarından yasaklamıştı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng,"Çin İngiltere'nin serbest ticaret ilkelerine ihanet eden eylemlerini değerlendiriyor ve Çinli şirketlerin hukuki haklarını kararlılıkla savunmak için gerekli önlemleri alacak." dedi.

Çin; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Huawei'yi 5G ağından çıkarma kararının İngiltere'ye yatırım alanında pahalıya patlayacağı konusunda uyarmıştı.

İngiltere'nin uzun dönemli çıkarlarına uygun sorumlu kararlar alması gerektiğini ekleyen Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Huawei konusunda bağımsızlığını kaybettiğini belirtti.