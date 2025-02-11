Çin, internet uydularının ikinci grubunu fırlattı

AA & Ensonhaber

Çin, uzaydaki küresel iletişim altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Xinhua ajansının haberine göre, Guovang takım uydu ağı kapsamında yeni uydular, Long March-8 roketiyle Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Merkezi’nden başarıyla uzaya gönderildi.

Fırlatmanın ardından uydular, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki belirlenen konumlarına yerleşirken bu görev, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 559’uncu başarılı taşıma misyonu olarak kayıtlara geçti. Daha önce 16 Aralık 2024’te Guovang projesinin ilk uydu grubu uzaya gönderilmişti.

GUOVANG: ÇİN'İN KÜRESEL UYDU İNTERNET HAMLESİ

Çince’de “ulusal ağ” anlamına gelen Guovang, ilk kez 2020’de Çin’in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) geniş kapsamlı bir takım uydu ağı kurma başvurusuyla gündeme geldi. SpaceX’in Starlink projesine rakip olması planlanan bu girişim, 2021’de Çin Devlet Konseyi’ne bağlı olarak kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi’ne yerleştirilmesi hedefleniyor. ITU düzenlemelerine göre, proje operatörlerinin frekans haklarını güvence altına alabilmesi için belirli konuşlandırma eşiklerini aşması gerekiyor. Bu doğrultuda, 2029 yılı sonuna kadar en az 1300, 2035’e kadar ise 6500 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi şart koşuluyor.

ÇİENFAN: ÇİN'İN ALTERNATİF UYDU PROJESİ

Guovang projesine ek olarak Çin, Çienfan (Uzay Yelkeni) adı verilen bir başka mega takım uydu ağı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen bu proje kapsamında, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan dev bir takım uydu ağı kurulması planlanıyor.

Çienfan projesinin ilk uydu grubu 6 Ağustos 2024’te, ikinci grup 15 Ekim 2024’te, üçüncü grup 5 Aralık 2024’te, dördüncü grup ise 23 Ocak 2025’te uzaya fırlatılmıştı. Bu adımlarla Çin, küresel uzay tabanlı internet rekabetinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.