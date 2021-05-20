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    Çin, Mars keşif aracı Zhurong'un çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

    Çin'in Mars'a gönderdiği keşif aracı Zhurong'un başarılı bir şekilde iniş yapması sonrası çektiği ilk fotoğraflar, Çin Ulusal Uzay Dairesi'nce yayınlandı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 05:05
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 05:42
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    Çin, Mars keşif aracı Zhurong'un çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

    Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’e geçtiğimiz Pazar günü Pekin saatiyle 07.18’de başarılı şekilde iniş yapmıştı.

    DÜNYA'YA 17 DAKİKADA SİNYAL GÖNDERİYOR

    Keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia’ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya’ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edilmişti.

    Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı-Video

    İLK FOTOLAR GELDİ

    Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Zhurong’un Kızıl Gezegen’de çektiği ilk fotoğrafları resmi internet sitesinde paylaştı.

    Çin, Mars keşif aracı Zhurong un çektiği ilk fotoğrafları yayınladı #1

    ZHURONG 90 MARS GÜNÜ GÖREV YAPACAK

    Çinli bilim adamları, gezegenin kuzey yarımküresinde geniş bir alan olan Utopia Planitia’da bulunan Zhurong’dan en az 90 Mars günü hizmet almayı planlıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 1976’da Viking-2 görevi kapsamında keşif aracı indirdiği yer olarak bilinen Utopia Planitia’da uzun zaman önce bir okyanus bulunduğuna dair bazı kanıtlar var.

    Çin, Mars keşif aracı Zhurong un çektiği ilk fotoğrafları yayınladı #2

    ABD'DEN SONRA MARS’A KEŞİF ARACI GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE

    ABD, 18 Şubat’ta Mars’a Perseverance adlı keşif aracını başarılı şekilde indirmesinin ardından Çin, Mars’a başarılı şekilde keşif aracı indiren ikinci oldu. ABD’nin Perseverance adlı keşif aracı da inişinin ardından Kızıl Gezegenden çok sayıda görüntü ve fotoğraf paylaşmıştı. ABD ayrıca, Perseverance ile Mars’a minyatür helikopter olan Ingenuity’i göndermişti. Ingenuity’i ise Kızıl Gezegende ilk uçuşunu 19 Nisan’da gerçekleştirmişti.

    AVRUPA BİRLİĞİ İKİ KEZ BAŞARISIZ OLDU

    Mars’a iniş girişimlerinde iki kez başarısız olan AB, önümüzdeki yıl Rusya’yla ortak bir proje ile Mars’a Rosalind Franklin adında bir keşif aracı göndermeyi planlıyor.

    ZHURON: ATEŞ VE SAVAŞ TANRISI

    Öte yandan Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars’a ulaşmıştı.

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