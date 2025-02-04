Çin neden yapay zekada zirvede: Telegram CEO'su açıkladı

Haber Merkezi

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı yükselişinin nedenini ülkenin eğitim sistemi ile ilişkilendirdi.

Durov, Çin'in rekabetçi eğitim ortamının, DeepSeek gibi başarılı yapay zeka modellerinin ortaya çıkmasını sağladığını savundu.

Durov, Çin'in ortaöğretim sisteminin Batı'nınkinden daha üstün olduğunu ve öğrenciler arasında rekabeti teşvik ettiğini belirtti.

Bu rekabetçi ortam, öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve programlama alanlarında daha başarılı olmasını sağlıyor.

BATI OKULLARINDA REKABET EKSİKLİĞİ

Durov, Batı okullarının rekabeti caydırdığını ve öğrencilerin notlarını gizli tuttuğunu eleştirdi.

Bu durumun, yetenekli öğrencilerin motivasyonunu düşürdüğünü ve akademik başarı yerine oyun gibi alanlara yönelmelerine neden olduğunu savundu.

Durov, rekabetin gerçek dünyanın kaçınılmaz bir parçası olduğunu ve öğrencilerin buna hazırlanması gerektiğini vurguladı.

ABD İÇİN UYARI

Telegram CEO'su, ABD'nin eğitim sistemini yenilemesi gerektiği uyarısında da bulundu. Aksi takdirde, Çin'in yapay zeka ve teknoloji alanında ABD'yi geçmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.