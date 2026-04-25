Karabük'te liseli öğrenciler, 50 yıllık şarkı sözlerini kodla incelediler

Karabük’te bir grup lise öğrencisi, müzik ve dili buluşturan sıra dışı bir araştırmaya imza attı. Kodlama ve veri analizi yöntemlerini kullanan öğrenciler, Türkçe pop müziğin yıllar içindeki dilsel değişimini sayısal verilerle ortaya koydu.

50 YILLIK MÜZİK VERİSİ ANALİZ EDİLDİ

Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi’nde öğretmen Nur Kabave Kutlu öncülüğünde yürütülen çalışmada, 1975-2025 yılları arasında seçilen 200 şarkının sözleri incelendi. Python tabanlı analizde toplam 12 bin 397 fiil değerlendirmeye alındı.

ŞİMDİKİ ZAMAN KULLANIMI ARTTI

Araştırma sonuçları, dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. 1975-2000 döneminde yüzde 4,49 olan şimdiki zaman kullanımı, 2000-2025 döneminde yüzde 9,64’e yükseldi. Buna karşılık geniş zaman kullanımı ise aynı süreçte düşüş gösterdi.

"TOPLUM AN'A YÖNELİYOR"

Araştırmacılar, dildeki bu değişimin toplumsal eğilimlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Elde edilen verilerin, bireylerin daha çok “anı yaşayan” bir bakış açısına yöneldiğine işaret ettiği değerlendirildi.

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

Projede mühendislik ve sosyal bilimlerin bir araya getirildiğini belirten öğretmen Nur Kabave Kutlu, şarkı sözlerinin sadece içerik değil, dil yapısı açısından da incelenmesi gerektiğini vurguladı. Kodlama sürecini öğrenci Emir Demirer yürütürken, verilerin yorumlanmasına Esma Nur Ergin ve Defne Dursun katkı sundu.

BİLİMSEL PLATFORMDA SUNULACAK

Çalışma, 8 Mayıs 2026’da düzenlenecek VIII. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulacak. Kongre değerlendirmesinde araştırma, özgünlüğü ve bilimsel derinliğiyle öne çıkan çalışmalar arasında gösterildi.

Liseli öğrencilerin hazırladığı bu çalışma, müzik, dil ve toplum ilişkisini veri temelli bir yaklaşımla ele alarak farklı bir bakış açısı sunuyor.