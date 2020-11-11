Çin ülkedeki internet devlerine karşı harekete geçti: Bir günde 200 milyar dolar kaybettiler

Çin ülkedeki internet devlerine karşı harekete geçti: Bir günde 200 milyar dolar kaybettiler

Çin, ülkedeki internet devlerinin büyümesini engellemek için harekete geçti. Hükümetin yeni düzenlemesi, e-ticaret şirketlerine bir günde 200 milyar dolar kaybettirdi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle internet alışverişleri rekor kırmaya devam ederken, Çinli e-ticaret siteleri de hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırladı.

BİR GÜNDE 200 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİLER

Çin, 11 Kasım'da kutladığı Bekarlar Günü'nde çılgınca alışveriş yaparak rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gerçekleşen alışveriş çılgınlığının farkında olan hükümet, yeni tasarıyı bir gün önce açıkladı ve açıklamanın ardından JD.com, Xiaomi, Alibaba, Tencent ve Meituan'ın hisse değerlerini toplamda 200 milyar dolar değer kaybetti.

TASARIDA NELER VAR?

Piyasa Düzenleme Kurulu (SAMR) tarafından hazırlanan 22 sayfalık taslak düzenleme, teknoloji sektöründe rekabet karşıtı uygulamaları tanımlamaya yönelik ilk girişim olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar, şirketlerin hassas tüketici bilgilerini paylaşmasını ve küçük rakipleri ortadan kaldırmak için iş birliği yapmasını önlemeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemelerle büyük şirketlerin küçük işletmeleri kendileriyle özel anlaşmalar yapmaya zorlanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alibaba, küçük şirketler ve rakipleri tarafından bu şekilde davranmakla suçlanıyordu.

ÇİN, E-TİCARET DEVLERİNDEN OLDUKÇA RAHATSIZ

Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Eylül itibarıyla Alibaba'nın aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyon. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon.

Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.

Instagram: @eshteknoloji