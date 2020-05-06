Çin uzay istasyonu 2022'de hazır olacak

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı, uzay istasyonunu 2022 yılında tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Şu anda yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi, 2024 yılında sona erecek. Son yıllarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin ise bu durumu fırsat bilip, kendi uzay istasyonunu kuracak.

Çin'in, 2023 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planladığı söyleniyordu. Ancak yeni yapılan açıklamalara göre bu istasyon, beklenenden daha erken tamamlanacak.

2022'DE TAMAMLANACAK

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamada, istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceği bildirildi.

Bu amaçla bir personel taşıyıcı uzay kapsülü ve dönüş mekiğinin deneme versiyonu, dün ülkenin güney batısındaki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Çin, daha önce de deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırtlatmış, ancak modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen üçüncü ülke olmuştu.