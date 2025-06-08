Çin yapay zeka modelleri insansı robotlara güç sağlayabilir

Haber Merkezi

Çin'in kâr amacı gütmeyen araştırma laboratuvarı Pekin Yapay Zeka Akademisi (BAAI), robotların "beyni" olacak şekilde tasarlanmış bir dizi açık kaynaklı yapay zeka (YZ) modeli başlattı.

Bu hamle, Çin'in daha akıllı makineler üretme yarışında önemli bir adım olarak görülüyor ve ülkenin hızla büyüyen robotik sektörüne büyük fayda sağlayabilir.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ": ROBOBRAIN 2.0

BAAI Başkanı Wang Zhongyuan, insansılar da dahil olmak üzere farklı robot türlerini geliştirmek için "dünyanın en güçlü açık kaynaklı yapay zeka modeli" olduğunu iddia ettiği RoboBrain 2.0'ı tanıttı.

Bu gelişme, sınırlı model yetenekleri ve eğitim verisi eksikliği gibi zorlukların üstesinden gelerek ülkenin robotik alanındaki ilerlemesini hızlandırabilir.

BAAI, bu modellerle robotların daha karmaşık görevleri yerine getirmesini hedefliyor.

WUJIE MODEL AİLESİ VE PERFORMANS ARTIŞI

RoboBrain 2.0, "Wujie" model serisinin bir parçası olarak tanıtıldı. Bu seride ayrıca, metin, resim ve videoları anlayabilen çok modlu bir model olan Emu3 ve robotik yapay zeka modellerinin dağıtımı için bir bulut platformu olan RoboOS 2.0 da yer alıyor.

Wang'a göre RoboBrain 2.0, sadece üç ay önce tanıtılan selefine kıyasla yüzde 17 daha hızlı performans ve yüzde 74 daha yüksek doğruluk sunuyor. Bu, modelin yeteneklerinde ne kadar hızlı bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

BAAI Başkanı Wang, somut zeka (embodied intelligence) sektöründeki farklı paydaşlar arasında iş birliğinin önemini vurguladı.