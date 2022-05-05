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    Çin, yeni gözlem uydularını fırlatmaya devam ediyor

    Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya fırlattı.
    • 05.05.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:51
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    Çin, yeni gözlem uydularını fırlatmaya devam ediyor

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi.

    Yörüngeye yerleştiler

    Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi. Fırlatma görevi, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

    Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

    Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

    uydu

    uzay


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