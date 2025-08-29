Çin'de dünyanın ilk 'tam frekanslı' 6G çipi geliştirildi

Pekin Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi araştırmacıları, 0,5 ila 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları tek bir çipte entegre etmeyi başardı.

TEK ÇİPTE 9 RADYO SİSTEMİ

Yeni teknoloji, daha önce dokuz ayrı radyo sistemi gerektiren işlevleri tek bir çipte topluyor. Bu sayede yüksek hızda veri aktarımı mümkün hale geldi.

SANİYEDE 100 GİGABİT ÜZERİ İNTERNET HIZI

Tam frekanslı 6G çipi, uzak bölgelerde kullanılan tüm frekans bantları dahil olmak üzere saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızı sunabiliyor. Bu hız, 50 GB’lık 8K çözünürlüklü bir filmin saniyeler içinde iletilebilmesini sağlıyor.

KALABALIK ORTAMLARDA KESİNTİSİZ İLETİM

Çip, elektromanyetik ortamda kendini otomatik olarak ayarlayarak veri iletiminin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor. Bu sayede binlerce cihazın aynı anda bağlandığı konserler veya spor etkinliklerinde bile sinyal paraziti önlenebiliyor.

GENİŞ KULLANIM ALANLARI

6G çipi, sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi ileri teknoloji alanlarında kullanım potansiyeline sahip.

Çalışmanın sonuçları, uluslararası bilim dergisi Nature’da yayımlandı ve teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.