Çin'de süper görüş sağlayan kontakt lensler geliştirildi

DHA

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Tian Xue öncülüğündeki araştırma ekibi, insan görme yetisini kökten değiştirebilecek çığır açıcı bir buluşa imza attı. Ekip, kızılötesi ışığı görünür spektruma dönüştürebilen ve dış enerji kaynağına ihtiyaç duymayan şeffaf kontakt lensler geliştirdi. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı bir süper kahraman gibi hem görünür hem de kızılötesi ışığı aynı anda algılayabiliyor.

GİZLİ OPERASYONLARDA AVANTAJ SAĞLIYOR

Lenslerin üretiminde kullanılan özel "yukarı dönüşüm nanopartikülleri", yakın kızılötesi ışığı insan gözünün algılayabileceği kırmızı, yeşil veya mavi ışığa çevirebiliyor. Üstelik bu dönüşüm göz kapakları kapalıyken bile gerçekleşebiliyor; bu da özellikle karanlık ortamlarda veya gizli operasyonlarda kullanıcıya büyük avantaj sağlıyor.

RENK KÖRLÜĞÜ YAŞAYANLARA ÇÖZÜM OLABİLİR

Fareler ve insan denekler üzerinde yapılan deneylerde, bu ileri teknoloji lenslerin yalnızca kızılötesi ışığın tespitinde değil, aynı zamanda Morse alfabesine benzer optik sinyallerin algılanmasında da etkili olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, lenslerin yalnızca gece görüşü ya da askeri kullanım gibi alanlarla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda renk körlüğü yaşayan bireyler için de potansiyel bir çözüm sunabileceğini belirtiyor.

Güvenlik uygulamalarından veri şifrelemeye, tıbbi teşhislerden robotik sistemlere kadar çok çeşitli alanlarda devrim yaratabilecek bu teknoloji, insan gözünü biyolojik bir sensöre dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.