Çin'de sürücüsüz robot taksiler halkın kullanımına açılıyor

Otonom sürüş teknolojileri geliştiren AutoX, çeşitli testlerin ardından "Robotaxi" ismini verdiği sürücüsüz taksi projesini, halkın hizmetine sunmaya başlıyor.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Otonom sürüş teknolojileri geliştiren AutoX, geçtiğimiz nisan ayından beri test ettiği "RoboTaxi" isimli projeyi sonunda halka açmaya karar verdi.

Jiading bölgesinde kullanılacak sürücüsüz taksiler için yerel yönetimle anlaşan AutoX, şimdilik bölgede 100 adet RoboTaxi kullanacak.

UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKSİ ÇAĞRILIYOR

Müşteriler, AutoX RoboTaxi'leri Alibaba'nın AutoNavi akıllı telefon uygulaması ile kullanabilecek. Uygulama üzerinden mesafeyi ve gidecekleri yeri seçecek müşteriler, ardından aracın gelip kendisini almasını bekleyecek.

AutoX'in, "AutoX Driver" adı verilen bir uygulama ile Alibaba ile olan bağını da koparması bekleniyor. Letzgo isimli geliştirici ile el sıkışan marka, yakın zamanda RoboTaxi'leri kendi uygulamasına emanet edecek.

Öte yandan, ülkedeki bir çok taksi şoförü duruma itiraz ederek, işlerinin elinden alınacağını ileri sürüyor.