Çin'den dev uzay hamlesi: 300 uyduluk alçak yörünge gözetleme sistemi kuruyor

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Çin, çok alçak Dünya yörüngesinde (VLEO) görev yapacak 300 uydudan oluşan iddialı bir gözetleme ve iletişim takımyıldızı kurma yolunda önemli bir ilerleme kaydetti.

Bu kapsamda bir yıl önce fırlatılan Chutian-001 adlı deneysel uydu, yüksek çözünürlüklü akıllı görüntüleme ve uzay ortamı izleme gibi kritik teknoloji değerlendirmelerini başarıyla geçti.

DENEYSEL UYDU CHUTIAN-001 KRİTİK TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Hubei Daily'nin haberine göre, Chutian-001 üzerinde yapılan testler, son derece alçak yörüngelerde hassas uydu kontrolü ve yerli teknolojilerle gerçek zamanlı hedef tespiti gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ortaya koydu.

Uydunun atmosferik sürtünmeyi en aza indirmek için mermi şeklinde bir gövdeye sahip olduğu da biliniyor.

Genellikle Dünya'nın etrafında 150-300 km yüksekliklerde yörüngede dönen VLEO uyduları, daha düşük sinyal gecikmesi ve daha güçlü iletim gibi avantajlar sağlıyor.

Ancak bu uydular, atmosferik sürüklenme nedeniyle yörüngede kalmak için düzenli olarak itici ateşlemesi yapmak zorunda kalıyor, bu da ömürlerini kısaltabiliyor.

2023'te başlatılan Chutian uydu takımyıldızı projesi, Çin'in ticari uzay sektörünü büyütme yönündeki daha büyük hamlesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi ile Hubei eyalet hükümetinin ortak çabası olan bu girişim, üç aşamada konuşlandırılacak.