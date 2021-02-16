Çin'in Ay'daki uzay aracı, garip bir kaya tespit etti

Çin'in Ay'daki uzay aracı, garip bir kaya tespit etti

2019 yılından beri Ay'ın karanlık yüzeyinde araştırmalar yapan "Yutu-2" uzay aracı, kesik şekle sahip bir kaya parçası buldu.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

GARİP BİR KAYA TESPİT EDİLDİ

2019 yılından beri Ay'ın karanlık yüzeyinde araştırmalar yapan "Yutu-2" uzay aracı, Ay'ın öteki tarafında kesik şekle sahip bir kaya parçası tespit etti.

Bulunan parçayı bir dönüm noktası olarak tanımlayan Çinli uzmanlar, böyle bir kayanın Ay'da daha önce görülmediğini söylüyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kaya parçası Ay ile ilgili çok önemli keşifler yapılmasının önünü açabilir.

NASA'ya ait Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde çalışan Dan Moriarty, kesik şekle sahip kaya parçasının Ay yüzeyinin altından yüzeye çıktığını söylüyor.

Şimdiden oldukça ilgi çekmeyi başaran kaya parçası, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından tarafından inceleme altına alınacak. Ancak kayanın nasıl inceleneceğine dair birçok soru işareti var.

Bu kaya ile birlikte Yutu-2 aracı, fırlatıldıktan bu yana en önemli keşfine imza atmış durumda.